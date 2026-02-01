輪島塗の若手人材養成施設整備に向けて、現状と未来を考える「輪島塗復興フォーラムｉｎ輪島」が１日、石川県輪島市内で開かれた。基調講演で「髹漆（きゅうしつ）（塗り）」の人間国宝、小森邦衛さんは能登半島地震の発生を受け、所長を務める輪島漆芸技術研修所の支援を受けるために奔走した経緯を説明。「授業再開は難しいだろうが、卒業生を何とか送り出してあげたいという思いだった」と振り返り、人材育成の大切さ