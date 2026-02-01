女優柴咲コウが1日までにインスタグラムを更新し、ゴージャスなピンクドレス姿を公開している。短編映画「The Tiger」特別上映に参加したことを報告。ゴージャスな衣装を着た写真をアップした。「この日のテーマは、THE PINK」「全身をピンクで包むことで普段はあまり表に出さない、自分の内側にある柔らかさや豊かさを醸し出せたらと思い、このカラーを選びました」などとコメントしている。「プリンセス」と名付けられたドレスで