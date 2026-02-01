浦和レッズは1日、MF渡邊凌磨がキャプテンに就任することを発表した。副キャプテンはDF宮本優太とMF金子拓郎が担当する。29歳の渡邊は2024年に浦和へ加入し、1年目はJ1リーグ全試合に出場して6得点を記録した。昨季は同29試合7得点。クラブを通じて以下のようにコメントした。「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています。先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を