FC東京は1日に2026年のアカデミー体制を発表し、梶山陽平氏のFC東京U-18コーチ就任を発表した。梶山氏は現役時代、長年にわたってFC東京で10番を背負ってプレーした。18年をもって現役を引退するとアカデミーチームに携わり、昨年はU-12育成担当を務めていた。FC東京U-18には息子のU-16日本代表MF梶山蓮翔(新2年)が在籍している。