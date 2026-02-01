「ソニーよ、お前もか……」。そう感じた人も多いだろう。1月20日、ソニーはテレビ事業とホームエンタテインメント事業を分離し、中国・TCLと新たに設立する合弁会社に移管。2027年４月にも事業開始の見込みだと発表した。ソニーの持ち株比率は49％、TCLは51％だ。新会社はソニーの連結対象から外れ、TCL傘下になる。「ソニー」「ブラビア」などの名称は引き継ぐとしているが、事実上の事業売却だ。日本メーカーのテレビ事業は「