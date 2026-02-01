三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が自身のInstagramにて、趣の違う2種類のスタイルを公開した。 写真＆動画：岩田剛典が投稿した、趣の違う2種類のコーディネート ■あなたはどっちの岩ちゃんが好き？ 1スタイル目は、2月1日に東京都・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された『日清食品 presents 第35回ラクロス全日本選手権大会 A1』出席時のスーツスタイル。 楽屋で待機中のため、ジャケットを脱いで