◇バレーボールエムットpresentsSVリーグ男子オールスターゲーム（2026年2月1日ジーライオンアリーナ神戸）水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEAMTAITO」と、宮浦健人（名古屋）が主将の「TEAMKENTO」の3セットマッチ（第2セットは15点制）で行われ、3―0で「TEAMKENTO」が勝利した。オールスターゲームでは過去最多の9347人が来場した。高橋藍（サントリー）は同学年の水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEA