「シリーズ党幹部にきく」、衆議院選挙の投開票まで残り1週間。生き残りを賭けた少数政党の幹部たちを取材しました。減税日本・ゆうこく連合原口一博 共同代表「このたび、減税日本・ゆうこく連合という政党を政党要件5人を満たすことによって立ち上げました」所属していた立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合には参加せず、自ら新たな政党を立ち上げた「減税日本・ゆうこく連合」の原口共同代表。解散の翌日に新党結