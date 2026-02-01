1日、パレスチナ自治区ガザとの境界となるラファ検問所のエジプト側で、待機する救急車（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエル当局は1日、パレスチナ自治区ガザ最南部にあるラファ検問所を限定的に再開したと明らかにした。住民に限った初期運用だとしている。イスラム組織ハマスは物資の搬入も含む全面再開を要求しており、制限が緩和されるかどうかが今後の焦点となる。ラファ検問所はエジプトとの境界にあり、人と