2024年の能登半島地震と豪雨に見舞われた石川県輪島市で1日、伝統工芸「輪島塗」の復興フォーラムが開かれた。被災を機に将来に不安を持った担い手が流出していることを受け、官民が連携して若手の人材育成に取り組むことを話し合った。約80人が参加した。漆塗りの技法「☆（髪の友が休）漆（きゅうしつ）」で重要無形文化財保持者（人間国宝）の小森邦衛氏が講演した。所長を務める県立輪島漆芸技術研修所（輪島市）は地震で