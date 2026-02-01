オリックス・岸田監督がオフの段階で明言していたとおり、オリックスのキャンプ初日はベースランニングから全力での塁間スロー、中継プレーやシートノックなど守備・走塁に特化した練習が多く組まれた。中でも目を引いたのは、チーム全体としては最後に組まれたメニューだった。実績がある一部の投手を除いた全選手を室内に集め、行われたのは二塁へのけん制練習。比嘉投手コーチや山崎勝己バッテリー兼ディフェンス担当コーチ