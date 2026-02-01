1月28日、「SHIBUYA TSUTAYA」の公式Xに俳優・三山凌輝の近影が公開され、話題となっている。2026年は、日本国内でシリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した人気シリーズ『HiGH＆LOW』の10周年となる。それを記念して、『HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』と題した10周年プロジェクトが始動し、1月2日から28日まで、SHIBUYA TSUTAYAで『HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEARスペシャルコラボレーションカフェ』