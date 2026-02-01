乃木坂46のキャプテンであり3期生の梅澤美波は、結成から「14年以上で確立してきた形」がグループにとっての強さだと胸を張る。頼もしく成長を遂げる後輩を見守りながら、昨年「真夏の全国ツアー2025」の最中には、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の撮影でイタリアへ。みずからのアイデアも反映した写真集の撮影秘話、そして、メンバーと支え合うグループでの活動に懸ける思いを聞いた。【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェ