横浜ＦＭは１日、横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ開幕・町田戦（６日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。１月１０日に始動し、１９〜２９日まで宮崎キャンプを実施。２日間のオフを挟んで、この日から再始動となった。ＭＦ喜田はクラブ最長８シーズン連続で主将に就任することが１月３０日に発表されてから最初のメディア公開日ということもあり、練習後に改めて主将として戦う覚悟と強い