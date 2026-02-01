気象庁は、北アルプスの活火山・焼岳について2月1日午後4時、噴火警戒レベル2（火口周辺規制）を継続すると発表しました。1月25日から山頂付近を震源とする火山性地震が平時より多い状態で推移していましたが、次第に減少しているということです。 焼岳では1月25日午前2時ごろから山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増加し、1日あたりの回数は1月25日は75回ありました。 このため、気象庁は25日午前5時50分に噴火