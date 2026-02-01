今季からソフトバンクの新選手会長に就任した栗原陵矢内野手が宮崎キャンプの初日、特打を行うなど精力的に動いて、チームを引っ張った。「（調整を一任されている）Ｓ組が今いない状況で、なかなか打撃練習ひとつ、守備練習ひとつにしても、もっともっと自分たちがファンの方々に喜んでもらえるような、見せられるような練習をしていかないといけないと改めて思いました。派手さはないですけど、一生懸命に元気であったり、も