第４７回（２０２５年度）ヨコハマ映画祭が１日、神奈川・関内ホールで行われ、助演女優賞を受賞した伊東蒼（２０）が授賞式に出席した。伊東は「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」（大九明子監督）での受賞。「監督からは、動きたかったら動いていい、涙も我慢しなくていい、言われた」と役になる伊東の感性を最優先し、自由に演じさせてくれたことを感謝した。６歳でデビューし、キャリアは１５年を数える。「最近