RB大宮WOMENが浦和レディースとの公開トレーニングマッチで勝利を収めたRB大宮アルディージャWOMENは2月1日に三菱重工浦和レッズレディースと、公開でのトレーニングマッチを行い、45分×3本の形式で「さいたまダービー」に3-0の勝利を収めた。MF仲田歩夢が2得点し、リーグ再開へ向け「勝つことがすごくプラスになると思うし、自信にもつながる」と手応えを話した。ウインターブレーク明けのリーグ再開を2週間後に控えるなか、