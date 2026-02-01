〈「豊臣兄弟」は“奇跡の例外”だった…日本史の闇に消えた“権力者の弟”たちの「あまりに悲惨な末路」《足利尊氏、織田信長…》〉から続く豊臣秀吉の弟・秀長を主人公に据えて話題を呼んでいる、2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）。だが、日本史全体を俯瞰すれば彼らのような絆は“奇跡の例外”に過ぎない。実は日本史において、血を分けた「弟」とは、最も身近でありながら、その地位を脅かす「最も危険なライバル」