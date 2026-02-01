アメリカのトランプ大統領は1月31日、カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、「非常に重要な措置を取るつもりだ」と述べ、カナダをけん制しました。カナダのカーニー首相は、1月、中国で習近平国家主席と会談し、両国関係の改善で合意したほか、相互関税を引き下げることを確認しました。トランプ大統領はこれまでに、カナダが中国と貿易協定を結んだ場合、カナダからの輸入品に100％の追加関税を課すと警告していました。こうした