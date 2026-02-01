ＮＥＸＣＯ東日本（東京）の管内にある高速道路のサービスエリア（ＳＡ）やパーキングエリア（ＰＡ）で食べられるグルメの一番人気を決めようと、同社などが「第２回ハイウェイめし甲子園」を開催し、利用者からの投票を募っている。大会には１２道県から１２５品がエントリー。昨年１０〜１１月に行われた予選を勝ち抜いた１２道県の１４品が決勝に進んだ。長野県の代表に選ばれたのは、上信越道下り線の東部湯の丸ＳＡ（