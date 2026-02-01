ミュージシャンの桑野信義（６８）が１日、東京・両国国技館で行われた元幕内水戸龍の断髪式に参加し、ハサミを入れた。師匠の錦戸親方（元関脇水戸泉）とは３０年以上、現役時代から親交が続いており、かつて放送されたフジ系バラエティ「森田一義アワー笑っていいとも！」の人気企画を挙げ、「仲良くさせてもらい、テレフォンショッキングで紹介したこともありますよ」と振り返った。水戸龍は鳥取城北に留学して相撲を始