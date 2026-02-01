遅延してもF-35のようにはならない？トルコ航空宇宙産業（TAI）のメフメト・デミロールCEOは、2026年1月28日、開発中の戦闘機「KAAN（カーン）」の試作初号機の初飛行が2026年6月頃になることを明らかにしました。【動画】おお、飛んだ！「KAAN（カーン）」の実証機が初飛行した際の映像カーンはトルコが独自開発した、ステルス機能などを備えた、いわゆる第5世代戦闘機に該当する機体です。これまでに技術実証機として計3機が