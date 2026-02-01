名湯をもとめ、全国津々浦々巡っている温泉ソムリエの資格を持つライター・森田幸江。毎月のように通うという広島県で出合った老舗銭湯へ。地元の方と交流しつつ、界隈では数少ない塩分濃度の高い温泉に浸かってきました。※浴室内の写真は、特別に店主の許可をいただいて撮影しています。「深夜銭湯」の人情は酒とあぶくの歓楽街に懐深い日本には、大人たちが人情を酌み交わす「深夜食堂」ならぬ「深夜銭湯」があるんじゃないか、