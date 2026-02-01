きのう午後、新庄市の住宅で男性が雪に埋もれている状態でみつかり、その後死亡が確認されました。死亡したのは、新庄市萩野に住む建設業の男性（72）です。警察によりますと、男性はきのう夕方頃から姿が見当たらなくなり、家族や近隣住民が探していたところ、午後6時半ごろ、自宅の車庫の近くで雪庇を落とす道具を見つけ、付近の雪を掘り進めたところ、意識のない状態の男性を見つけたということです。男性はその後、病院で死亡