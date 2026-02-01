山形市ではきょうから新たに商業施設などに期日前投票所が開設されました。 【写真を見る】商業施設に期日前投票所開設投票呼びかける（山形） こちらはきょう新たに開設されたイオンモール山形南の期日前投票所です。 山形市では、このほか山形国際交流プラザと霞城セントラルの1階にも期日前投票所が開設されました。 イオンモール山形南では、開設の午前10時から買い物客など多くの人が集まり、投票を行って