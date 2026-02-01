瀬戸内の島々を眺めながら周防大島を駆け抜ける、「サザン・セト大島ロードレース大会」がきょう(1日）、行われました。ことしで40回目となる「サザン・セト大島ロードレース大会」。北海道から沖縄まで2306人がエントリーしました。レースは、ハーフ、10km、5km、2kmの4部門で行われアスリートからファミリーまで幅広い層のランナーが「瀬戸内のハワイ」とも呼ばれ