■全国の2日（月）の天気日本付近は冬型の気圧配置が続くでしょう。また、日本海西部には、上空に強い寒気を伴った低気圧が発生して夜にかけて北陸付近に近づき、西日本を弱い前線が通過しそうです。北日本の日本海側や北陸は雪が降り、北海道や青森では大雪となる所があるでしょう。夕方までの予想降雪量は、北海道で40センチとなっています。また、青森県では、津軽と三八上北の山沿いで50センチ、津軽と三八上北の平地で40セン