荒尾市の観光をPRする「キャラバン隊」の結団式がレジャー施設「グリーンランド」で開かれました。 【写真を見る】「訪れたい町 日本一を目指す」荒尾市観光キャンペーン キャラバン隊結団式熊本 キャラバン隊は世界遺産の「万田坑」やラムサール条約に登録された「荒尾干潟」、日本一のアトラクション数を誇る「グリーンランド」といった荒尾市の観光資源をPRするために毎年、結成されていま