男子ゴルフの丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）が1日、東京・恵比寿のゴルフショップ「ダブルイーグル恵比寿店」で行われたトークショーに出演し、軽妙なトークを繰り広げた。日本ツアー10勝、米ツアー3勝を誇るレジェンドはゴルフウエアにも並々ならぬこだわりを持っていた。「若い頃は1回着た服は着なかった。ポロシャツは年間300枚、パンツは年間150枚、シューズも年間100足くらいあった」と昔のウエア事情を明