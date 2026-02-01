節分を前に、愛知県岡崎市の一畑山薬師寺で2月1日、一足早い「節分豆まき祭」が開かれました。参詣者らは「福は内」「鬼は外」の掛け声に合わせ、思い思いの願いを込めて豆をまきます。鬼は金棒を手に威嚇しますが、子どもたちが果敢に豆をまいて退治していました。また、愛知県警の警察官が、白い仮面を着けてニセ警察官に扮する一幕もあり、ニセの逮捕状を使った詐欺や投資詐欺への注意を呼びかけたあと、鬼とともに退治