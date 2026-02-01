2月1日、東京競馬場で行われた10R・節分ステークス（4歳上3勝クラス・芝1400m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、ウイントワイライト（牝4・栗東・西園翔太）が勝利した。クビ差の2着にタイセイカレント（牡4・栗東・矢作芳人）、3着にアンダースコア（牡4・栗東・庄野靖志）が入った。勝ちタイムは1:21.0（良）。1番人気で松山弘平騎乗、スマートワイス（牡5・栗東・大久保龍志）は、4着敗退。【セントポーリア賞】ラストスマイ