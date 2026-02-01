2月1日、東京競馬場で行われた9R・セントポーリア賞（3歳1勝クラス・芝1800m）は、杉原誠人騎乗の3番人気、ラストスマイル（牡3・美浦・本間忍）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のブレットパス（牡3・栗東・中内田充正）、3着にフジガイフウ（牡3・美浦・岩戸孝樹）が入った。勝ちタイムは1:46.7（良）。2番人気で戸崎圭太騎乗、リスレジャンデール（牝3・美浦・栗田徹）は、7着敗退。【新馬/東京5R】ロードカナロア産駒