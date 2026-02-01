2月1日、東京競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1600m）は、西村淳也騎乗の3番人気、アスクイキゴミ（牡3・栗東・藤原英昭）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にロッサコメータ（牝3・栗東・吉岡辰弥）、3着に1番人気のサトノフレイ（牡3・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは1:35.7（良）。2番人気でC.ルメール騎乗、カーブドフェザー（牝3・美浦・蛯名正義）は、13着敗退。【東京3R】ジュワネングが7馬身差圧勝2023年セレク