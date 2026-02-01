ロッテは1日、キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部が2026年ダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなったと発表した。ダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとして、2026年シーズンのZOZOマリンスタジアムとロッテ浦和球場のダグアウト内でキリンビバレッジ株式会社の飲料が提供される。キリンビバレッジ株式会社首都圏統括本部がダグアウト内オフィシャルドリンクサプライヤーとなるのは6年連続となる。