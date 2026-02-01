女子プロレス「スターダム」の「世界一かわいい」伊藤麻希（３０）が、ウナギ・サヤカ（３９）と約６年１１か月ぶりの再会を果たした。伊藤は１日に東京・後楽園ホールで開催されたウナギの自主興行「殿はご乱心宿命は、紫に燃える」に出場。第３試合でウナギと東京女子プロレス時代の２０１９年３月以来、二度目のシングルマッチで対戦した。試合が始まるとグランド戦で互いの力を確かめ合った。世界一かわいいナックルを