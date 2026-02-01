2月1日、東京競馬場で行われた3R・3歳未勝利（牝・ダ1600m）は、岩田康誠騎乗の1番人気、ジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）が快勝した。7馬身差の2着にグラスハーティー（牝3・美浦・松山将樹）、3着に2番人気のルージュリリック（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:39.0（良）。【京都12R】岩田望来が1日6勝と大活躍…最終ジーティードレスで人気に応えるガンランナー産駒岩田康誠騎乗の1番人気、ジュワネングが