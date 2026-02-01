2月1日、京都競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（芝1600m）は、岩田望来騎乗の1番人気、ジーティードレス（牝4・栗東・辻野泰之）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のウォータークラーク（牡4・栗東・石橋守）、3着にサクラオーラ（牝7・栗東・河嶋宏樹）が入った。勝ちタイムは1:34.6（良）。【京都7R】武豊ドラゴンが単勝1.3倍の支持に応える3、4、6、8、9、12RでV岩田望来騎手が1日6勝と大活躍で日曜の京都競馬は幕