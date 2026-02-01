成り上がり秀吉の悪い意味での象徴が金の茶室である。「イヤだねぇ、成金は」などと眉をひそめる向きもあるが、有識故実家の〓山宗東さんは「黄金の茶室を見た当時の人びとは、天皇が目にした結構なものを、一般人である自分たちまでもが見ることができたと一様に感動しているのだ」という――。豊臣秀吉像狩野光信画（写真＝Shouzou.com／高台寺蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■天皇にまで見せびらかす金ピカ趣味秀吉とい