2月1日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の1番人気、ドラゴン（牡4・栗東・松永幹夫）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のメイショウアゴナス（牡4・栗東・本田優）、3着にレーンアジリティ（牡4・栗東・中尾秀正）が入った。勝ちタイムは1:53.5（良）。【京都6R】単勝1.5倍エブリーポッシブルが人気に応える3馬身差完勝武豊騎乗の1番人気、ドラゴンが断然の支持に応えた。好スタートを決めて