【モデルプレス＝2026/02/01】恋愛リアリティーショー「テラスハウス」に出演していたモデルの島袋聖南が2月1日、自身のInstagramを更新。夫・石倉ノアと長男との3ショット写真や動画を公開し、話題となっている。【写真】「テラハ」出演美女、イケメン夫＆息子顔出し◆島袋聖南、家族ショットを披露島袋は「２月ですね あっという間過ぎて焦る！1月は地方に行く機会多かったような」とつづり、夫の石倉と長男との写真や動画を投稿