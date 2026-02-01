【モデルプレス＝2026/02/01】元モーニング娘。で女優の久住小春が2月1日、自身のInstagramを更新。ベトナム滞在中のプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】33歳元モー娘。「圧巻スタイル」と話題の大胆露出ドレス姿◆久住小春、ベトナム滞在中のコーデ披露久住は「ベトナムで着たワンピース ＠hm ホリデーコレクションのもの」と、ファッションブランドH&Mのものであることをつづり、同地に滞在中のショッ