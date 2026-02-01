【モデルプレス＝2026/02/01】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が1月31日、自身のInstagramを更新。ふんわりとしたシルエットのミニスカート姿を公開した。【写真】28歳美人アナ「脚が綺麗すぎる」ミニスカコーデ◆沖田愛加アナ、美脚輝くミニスカ＆ロングブーツスタイル披露沖田アナは「ボートレース見てくれてありがとう」「7時間の生放送とっても楽しかった」とつづり、オフショットを投稿。淡いピンクの襟付きニットに