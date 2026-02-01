【モデルプレス＝2026/02/01】2月1日、「第47回ヨコハマ映画祭」の表彰式が神奈川・横浜市内にて開催され、豪華受賞者が集結した。【写真】「国宝」吉沢亮・横浜流星が苦戦した歌舞伎 実際に演じる様子◆「第47回ヨコハマ映画祭」吉沢亮・広瀬すずら受賞ヨコハマ映画祭は、神奈川県横浜市で1980年から開催されている映画祭。映画ファン自らが自由に発想した“映画ファンのための映画祭”である。主演女優賞を「遠い山なみの光」「