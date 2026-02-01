SMエンターテインメントを代表するビジュアルメンバーたちが一堂に会した。2月1日、Red Velvetとaespaの公式SNSには、日本・福岡で開催された『SMTOWN LIVE 2025-26』のビハインドカットが公開された。【写真】「ありえない…」カリナ、グラマラス体型公開されたのは、Red Velvetのアイリーン、スルギ、そしてaespaのカリナ、ウィンターの4人が集まった姿だ。彼女たちは福岡公演にて、f(x)のヒット曲『Chu~♡』のコラボレーシ