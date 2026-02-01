意中の相手と結ばれるのは恋愛の理想的な形ですが、片思いの「本命」を諦め、別の男性からのアプローチを受け入れる女性も決して少なくありません。一体何がきっかけになったのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「実は『本命』がいたけど…今カレの好意を受け入れた理由」をご紹介します。【１】将来を考えると今カレの方が安定していると感じたから「本命は浮気性っぽかったし