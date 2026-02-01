中日の金丸夢斗投手が、キャンプ初日となった１日に２３歳の誕生日を迎えた。練習後、報道陣からケーキをプレゼントされた左腕は、「すごっ！ グラブやん」と目を輝かせた。深緑と黄色のグラブがデザインされたホールケーキを手に、「（今年は）規定投球回をしっかり投げることと、２桁勝利を目指して頑張りたい」と、決意を新たにした。２２歳の誕生日を迎えた昨年は、「１人で外食できるようになること」を目標に掲げた。だ