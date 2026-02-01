◆バスケットボールＢ１リーグ第２１節越谷８１―８０レバンガ北海道（１日・北海きたえーる）Ｂ１東地区首位のレバンガ北海道が８０―８１で越谷に敗れ、ホームでの連勝は１３でストップした。宇都宮が敗れ首位はキープしたが、千葉Ｊを含め３チームが勝率で並んだ。２５歳の誕生日だったＳＧ富永啓生が、代名詞の３点シュート（Ｐ）を封じられながらも２１得点と奮闘。しかし、１点差でバースデー勝利を飾れず「勝てたら一番