北欧の冬空を想起させる暗い車内サープ9000には2.3L 4気筒ターボが載り、ランチア・テーマ8.32より少し強力。B234型ユニットは当初202psが主張されたが、今回の車両はフロントノーズが尖った後期型で、ダイレクト・イグニッションにより223psを得ている。【画像】アルファ・ロメオ、フィアット、ランチア、サーブ「ティーポ4」の4きょうだい後継に当たる166と9-5も全94枚更にこれは、カールソン・パッケージ。専用ボディキッ