ロッテの1軍キャンプは1日、宮崎県都城市の都城運動公園コアラのマーチスタジアムで始まり、初日を終えたドラフト1位の石垣元気投手（健大高崎）は「想像通りの練習というかキャンプで、とても1日目は良い感覚で終われたので良かったです」と1日を振り返った。この日はブルペン入りはせず、投内連係も新人組は見学、毛利、冨士、大聖がプルペン入りした時には1人になり、少し戸惑いながらも背番号18のユニホームで初めて練習し